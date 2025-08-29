Dzemaili: "Ricordo una frase di Pandev quando giocammo con il Man City. Conte ha un giocatore che decide le gare da solo"

Le Interviste  
Dzemaili: Ricordo una frase di Pandev quando giocammo con il Man City. Conte ha un giocatore che decide le gare da solo

L’ex calciatore del Napoli Blerim Dzemaili è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri e della Champions League:

“Ricordo benissimo il goal di Cavani contro il Manchester City. Ero da poco arrivato a Napoli, entrai dalla panchina ed eravamo in contropiede io, Hamsik con la palla e Cavani a sinistra. Ovviamente Marek la passa ad Edinson che segna. A fine gara Pandev venne da me e mi disse: "Guarda che Hamsik tra Cavani ed un altro calciatore non passerà mai la palla all’altro ma solo ad Edinson". Champions? Sorteggio alla portata degli azzurri, ma dovranno vincere tutte le gare interne prima di pensare alle trasferte. Ma a parte le due inglesi per il resto il Napoli partirà favorito in tutte le partite.

La Champions League ti toglie tante energie, quando giocavo io ricordo che dopo le gare europee avevamo pochissime forze e perdevamo qualche partita semplice. Abbiamo visto l’anno scorso che anche se passi tra le prime otto non sei automaticamente favorita per vincere la Champions, ormai è una formula che in qualche modo può cambiare molti scenari. Il Napoli di quest’anno deve gestire in maniera diversa le partite, perché con Lukaku possono lavorare di sponda e far giocare gli altri. Con Lucca, che ha caratteristiche diverse, invece, bisogna fare un lavoro diverso. Conte, però, è un allenatore che sa benissimo come far giocare la squadra e poi hai un fenomeno in mezzo al campo come Kevin De Bruyne che ovviamente può decidere da solo le partite”.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top