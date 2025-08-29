Romano: "Hojlund vuole andare al Napoli, ci metto tre mani sul fuoco! Non risulta l'inserimento Lipsia"

Calciomercato SSC Napoli - Aggiornamenti di mercato sul Napoli dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube.

"Oggi non mi risulta che il Lipsia stia facendo saltare l’operazione Hojlund-Napoli, il giocatore è completamente concentrato sul Napoli, con tutto il rispetto per il Lipsia mi sembra impossibile che possa fare saltare l’operazione. Mi risulta che il tema chiave resta quello che abbiamo raccontato: il Napoli ha un accordo con il Manchester United ed un accordo con Hojlund. Posso garantire con tre mani sul fuoco che Hojlund vuole andare al Napoli. Il Lipsia non gioca le competizioni europee, voleva Hojlund nell'operazione Sesko e sarebbe stato più facile allora. Il Napoli attende l'ok del giocatore e del Manchester United sui loro discorsi di uscita contrattuale: ballano tanti soldi in ballo tra il giocatore ed il club inglese"