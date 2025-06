Vice Meret, il Parma fa muro per Suzuki. CorSport: spunta anche un altro nome a sorpresa

Calciomercato Napoli - Con Alex Meret ormai ad un passo dal rinnovo, il Napoli è al lavoro anche per acquistare l'alternativa dell'estremo difensore friulano. Con Caprile riscattato dal Cagliari e Scuffet pronto a fare ritorno in Sardegna, servirà un 'dodicesimo' di spessore ad Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, Suzuki

Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome in pole position è quello del giapponese Zion Suzuki del Parma. Non mancano, però, le alternative:

"Suzuki piace molto al Napoli, ma evidentemente piace molto anche al Parma: il ds Manna ne ha parlato spesso con l’ad Cherubini, ma la risposta è stata negativa perché è stato dichiarato incedibile, almeno per il momento. E l’indice primario è trovare un profilo che sia bravo tra i pali così come con i piedi: non è un caso che il Napoli abbia pensato nei mesi scorsi anche al serbo Vanja Milinkovic-Savic del Torino, 28 anni, il contratto in scadenza nel 2026 e una clausola rescissoria da una ventina di milioni. È un’ipotesi che, al cospetto della prolungata incedibilità di Suzuki, potrebbe tornare viva. Manna, nel frattempo, a metà settimana scorsa ha incontrato a Milano l’agente di un giovanotto di talento, Mathias Ferrante, portierino gigante della NovaRomentin in Serie D, 18 anni e due metri e due di altezza".