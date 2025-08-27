Sportmediaset - Hojlund-Napoli, domani la fumata bianca: intesa con lo United

Calciomercato Napoli - Il Napoli è pronto ad annunciare l'acquisto di Hojlund dal Manchester United. Super colpo degli azzurri che dopo l'infortunio di Lukaku hanno subito rimediato all'arrivo del sostituto, arriva il giovane 22enne Rasmus Hojlund.

Calciomercato Napoli: Hojlund in arrivo, ultime da Sportmediaset

Sono i colleghi di Sportmediaset a dare gli ultimi aggiornamenti sull'affare Hojlund che sembra davvero ad un passo per il Napoli:

"Il Napoli è a un passo da Rasmus Hojlund. Dopo l'accordo con il giocatore, il club azzurro ha raggiunto un'intesa di massima con il Manchester United sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Restano da perfezionare gli ultimi dettagli dell’operazione ma in casa azzurra c'è ottimismo sulla chiusura a breve dell'operazione per circa 45 milioni di euro complessivi. La fumata bianca è attesa per giovedì. Antonio Conte è dunque pronto ad abbracciare il nuovo attaccante, fondamentale dopo l'infortunio che terrà fuori Romelu Lukaku per lungo tempo".

