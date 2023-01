Sorpresa Real Madrid, la squadra Ancelotti punta Hojlund: la situazione

Calciomercato - Colpo di scena Real Madrid: occhi in Serie A per Rasmus Hojlund dell’Atalanta. Lo annunciano i colleghi di Tuttomercatoweb e arrivano conferme anche dalla Spagna.

Calciomercato, Real Madrid su Hojlund

Secondo quanto si apprende, le prestazioni dell’attaccante danese hanno attirato così tanto le attenzioni da arrivare anche alla squadra di Carlo Ancelotti. Tuttavia per il momento non si cede, anche perché non potrebbe giocare con una terza maglia in questa stagione dopo aver militato con Sturm Graz e con l'Atalanta. Ma la Dea in estate sarà pronta a vendere solo per cifre alte. Molto alte considerando i 20 milioni di investimento finora ampiamente ripagati.