Sky - Udinese, nuovo tentativo per Ostigard: le ultime

Calciomercato Napoli, nuovo tentativo dell’Udinese per Leo Ostigard: lo conferma anche SkySport. Va convinto il giocatore che, di base, preferiva un ritorno al Genoa.

Ecco quanto si legge dal sito di Gianluca Di Marzio:

All'Udinese piace Leo Ostigard per la difesa. Il difensore norvegese interessa anche al Genoa (sarebbe un ritorno), ma l'arrivo nello stesso reparto di Giorgio Cittadini dall'Atalanta ha complicato la possibilità di un suo ritorno in Liguria.

I friulani hanno fatto oggi un nuovo tantativo per il difensore del Napoli. L'Udinese è alla ricerca di un difensore per sostituire Nehuen Perez, dato che la trattativa con gli azzurri per il suo trasferimento è in dirittura di arrivo.