Scambio Gollini-Sirigu, TMW: si lavora alla fumata bianca, la situazione

Calciomercato Napoli - Ci siamo, ormai è in dirittura d'arrivo la trattativa che porterà allo scambio fra Napoli e Fiorentina. Con Gollini che arriverà in azzurro e Sirigu in viola.

Scambio Gollini-Sirigu, portiere Napoli deluso: il motivo

Sullo scambio Gollini-Sirigu, TMW scrive:

"Contatti in corso per lo scambio di portieri fra Napoli e Fiorentina, che da qualche giorno discutono sulla possibilità di vestire d'azzurro l'ex Atalanta Pierluigi Gollini e di viola Salvatore Sirigu. Non è ancora stato trovato l'accordo fra le parti, ma si lavora alla fumata bianca: la Dea, proprietaria del cartellino dell'estremo difensore, non si opporrebbe al passaggio".