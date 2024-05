Scambio Di Lorenzo-Chiesa, La Stampa - Valutazioni in corso, serve solo una cosa

Calciomercato Napoli - Giovanni Di Lorenzo alla Juventus e Federico Chiesa al Napoli, ora è tutto tranne che impossibile. Perché sono in corso le valutazioni tra i due club di Serie A.

Di Lorenzo-Chiesa, scambio Juve-Napoli

Napoli - Arrivano le ultime notizie de La Stampa che parla oggi sul quotidiano dell'affare tra Napoli e Juventus con lo scambio Di Lorenzo-Chiesa.

Per il quotidiano vicino alle vicende di mercato del club torinese ora lo scambio Chiesa-Di Lorenzo non è impossibile: la Juve però valuta il proprio giocatore (in scadenza 2025) più di 40 milioni a differenza della valutazione di 20 milioni che fa per Di Lorenzo. Per chiudere l'affare per i bianconeri è sufficiente inserire soldi “cash” nello scambio perché c’è un’evidente differenza di valore tra i due cartellini.