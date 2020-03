Calciomercato Napoli, idea Santamaria dell'Angers: è il miglior recupera palloni della Ligue 1

Ultime mercato Napoli. Gli azzurri, in attaesa di capire come proseguirà la stagione, sono già concentrati sul prossimo calciomercato. Ufficializzati gli arrivi di Rrahmani e Petagna, il ds Giuntoli è a caccia anche di un centrocampista ed avrebbe messo nel mirino Baptiste Santamaria.

Santamaria-Napoli, i dettagli

Secondo quanto riportato dal periodico spagnolo Marca, il centrocampista difensivo classe '95 è tra i migliori talenti dell'ultima Ligue 1. In Francia è definito il "Kantè bianco" per la sua propensione nel recuperare palloni sradicandoli dai piedi degli avversari (in questa statistica è primo nel campionato transalpino). Oltre al Napoli, tuttavia, c'è una lunga schiera di squadre pronte a soffiarlo all'Angers: si tratta di Fiorentina, Lione, Lille e Rennes, alle quali vanno aggiunte anche le spagnole Siviglia e Villarreal. Proprio secondo Marca, infine, il giocatore sarebbe seriamente allettato da un'esperienza in Liga e potrebbe dunque privilegiare le offerte iberiche.