Sportitalia - Entro metà febbraio il Napoli presenterà un nuovo rinnovo a Mertens, l'Inter s'è già mossa per Dries

Dries Mertens non lascerà Napoli a gennaio, come vi abbiamo già raccontato. Ulteriori dettagli arrivano dal sito ufficiale del giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà:

"L’attaccante belga è legatissimo al club azzurro e vuole battere il record di gol che attualmente detiene Hamsik. Mertens ha il contratto in scadenza, ecco perché entro metà febbraio il Napoli presenterà una nuova proposta per il rinnovo. Occhio, però, perché nel frattempo l‘Inter si è già mossa mettendo sul piatto un’offerta d’ingaggio da quasi 5 milioni a stagione per assicurarsi le prestazioni del belga a parametro zero. Ora la palla passa a Mertens"