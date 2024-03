Rinnovo Kvaratskhelia, TMW: De Laurentiis ha una priorità

Calciomercato Napoli. Uno degli obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione è di rinnovare Khvicha Kvaratskhelia: il gerogiano, con l'addio di Osimhen, dovrà essere il perno su cui ripartire e costruire il nuovo corso azzurro. 

In tal senso arrivano alcuni aggiornamenti da TMW sul rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli:

Il Napoli punta a blindare anche Kvaratskhelia. Il georgiano è un giocatore troppo importante per la squadra. E per questo diventa fondamentale trovare il prima possibile un accordo per allungare il contratto in scadenza giugno 2027 e e aumentare sensibilmente l’ingaggio.