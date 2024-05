Nuovo allenatore Napoli, Sky: quotazioni di Gasperini in rialzo, ADL ci sta pensando per un motivo

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport ci sarebbero delle novità in merito al futuro allenatore del Napoli. Per la panchina azzurra infatti, sono il leggero rialzo le quotazioni di Gasperini. Il presidente De Laurentiis nelle ultime ore sembra orientato a un progetto articolato su tre stagioni.

Secondo quanto riportato dai colleghi dell'emittente satellitare, è risaputo che Conte, così come altri allenatori difficilmente. riesce a restare fermo per così tanto tempo sulla stessa panchina. Questa è una riflessione che in società si sta facendo. Ed ecco perché in quest'ottica i nomi di Pioli e Gasperini sono più adattabili a questa visione.