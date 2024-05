Kiss Kiss Napoli - Affare Conte, oggi e domani decisivi! Giovedì De Laurentiis può dare novità, deve scegliere: o chiude o aspetta Gasperini

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Per quanto riguarda Antonio Conte, la decisione potrebbe essere presa tra oggi e domani per dare dei segnali chiari già giovedì nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri: anche De Laurentiis è davanti ad una scelta, chiudere l’accordo con Antonio Conte o aspettare ancora Gian Piero Gasperini. Se decide per Conte, non ci sarebbero problemi di tempo, se invece si decidesse per Gasperini si dovrebbe aspettare almeno la finale di Europa League dell’Atalanta”