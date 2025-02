Natan conquista Siviglia! Dalla Spagna: "Il Betis lo riscatta e lo rivende!", al Napoli solo 9 milioni

Calciomercato Napoli, novità importanti sul futuro di Natan! L'ex difensore brasiliano del Napoli, in prestito con diritto di riscatto al Betis Siviglia, verrà quasi certamente riscattato per 9 milioni di euro a giugno. Lo annuncia con convinzione El Desmarque, testata giornalistica spagnola, secondo cui Natan avrebbe letteralmente conquistato la parte bianco-verde di Siviglia, imponendosi come uno dei calciatori con più minutaggio in tutta la squadra.

Il Betis riscatta Natan

Il Betis dunque ha tutta l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto da 9 milioni di euro ed assicurarsi così la titolarità del cartellino di Natan. Anche perché - secondo El Desmarque - negli ultimi mesi il difensore ha attirato l'interesse di diversi importanti club europei. Il Betis lo sa, ci sono già stati i primi approcci, e la società potrebbe così acquistare Natan per 9 milioni per rivenderlo poi ad una cifra superiore.

Un bell'affare per un calciatore acquistato dal Napoli a 10 milioni più bonus, con l'obiettivo di sostituire Kim. Oggi Natan per il Betis è "una scommessa sicura", come dice El Desmarque: gioca centrale, sia a destra che a sinistra, e anche terzino, è versatile, ha soli 24 anni e potrebbe fruttare un bel gruzzoletto alle casse del Betis Siviglia.