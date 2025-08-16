Highlights SSC Napoli: tutti i gol segnati e subiti nelle amichevoli dei ritiri | VIDEO

Highlights SSC Napoli, tutti i gol segnati e subiti dagli azzurri nel ritiro di Dimaro e a Castel di Sangro: il video
Termina il doppio ritiro del Napoli di Antonio Conte, con un mese di preparazione estiva. La pre-season dei partenopei si è divisa fra il ritiro in Val di Sole e quello in Abruzzo. Vi mostriamo tutti i gol segnati e subiti, nel doppio ritiro del Napoli, nelle 7 amichevoli degli azzurri:
Ecco tutti i risultati:
Napoli-Arezzo 0-2
Napoli-Catanzaro 2-1
Napoli-Brest 1-2
Napoli-Casertana 1-1
Napoli-Girona 3-2
Napoli-Sorrento 4-0
Napoli-Olympiacos 2-1
