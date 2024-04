Calciomercato SSC Napoli - Porte scorrevoli, chi viene e chi andrà. Chi piace per l’attacco al Napoli? Ne parla il Corriere dello Sport.

50 milioni di euro circa è la valutazione che il Feyenoord intendere riconoscere al cartellino del messicano nato a Baires, Santiago Gimenez:

“23 anni e 24 gol complessivi, è partito a razzo e ha rallentato in corsa. Innescando uno strano vortice di critiche in Olanda. I suoi agenti sono annunciati in partenza per l’Europa: cominciano le riunioni sul futuro”