Calciomercato Napoli, Mertens ha già 'chiuso' due trattative per gli azzurri

Ieri bomber del Napoli, oggi ambasciatore e "intermediario" per i colori azzurri. Dries Mertens è fisicamente distante dalla città ma col cuore è sempre rimasto alle pendici del Vesuvio. Tanto che Partenope continua a essere parte centrale della sua vita, ci ritorna ogni volta che può e non perde occasione per ricordare o elogiare la città. A tal punto che, pur giocando ancora, sta anche indirizzando alcune trattative a favore degli azzurri.

Calciomercato Napoli, così Mertens ha 'portato' due rinforzi

In questa sessione sono già due i casi: prima con Cyril Ngonge, poi conLeander Dendoncker. Due nazionalità non a caso. Ed è proprio l'agente del classe 95 dell'Aston Villa intervenuto oggi a Radio Crc ad aver ricordato il contributo di Mertens per il suo approdo in azzurro: "Come sta vivendo Napoli? E' una città meravigliosa e si sta trovando benissimo".

"Non solo la città - continua - ma anche la gente di Napoli è meravigliosa. Dendoncker e Mertens sono in contatto, hanno parlato della destinazione Napoli prima che arrivasse e potete immaginare come Dries abbia speso parole solo belle per la città e la gente. Non è venuto qui a fare il turista, ma al momento si gode almeno questo", ha commentato il procuratore.

Il contatto c'è stato in precedenza anche con Ngonge e pure in questa circostanza il papà di Ciro Romeo ha fatto la sua parte. Ovviamente le intenzioni dei giocatori erano già piuttosto indirizzate, ma il 36enne prossimo al ritiro ha comunque contribuito alla fumata bianca. Un amore così grande per Napoli che va ben oltre il calcio: ecco perché i napoletani sognano un ruolo nel Napoli già a fine stagione per lui.