Mertens si ritira, i tifosi già sognano: "Riportiamolo a Napoli con questo ruolo"

“Mertens si ritira”, un fulmine a ciel sereno il cui boato successivo è arrivato - inevitabilmente - fin sotto il Vesuvio. Non una notizia definitiva, o almeno non immiennte, ma un’intenzione chiara e forte rivelata direttamente dall’ex Napoli ormai alla soglia dei 37 anni il prossimo 6 maggio.

Perché sì: sebbene sembri ancora un giovanotto, l'età scorre anche per il belga che fuori dal campo si gode il piccolo e napoletano Ciro Romeo che intanto cresce benissimo.

Mertens si ritira, l'annuncio dell'ex Napoli

L'attaccante ne ha parlato a VTM 'Sergio Over de Grens', senza mezzi termini:

"Può sembrare strano, ma ho davvero voglia di lasciare il calcio. Ovviamente non sai mai cosa succederà dopo e mi piace ancora molto giocare a calcio. Faccio il miglior lavoro del mondo, ma d'altra parte non vedo l'ora di avere più libertà, trovare pace e diventare un padre di famiglia. Alla mia età normalmente metti fine alla tua carriera. Diventi più lento e fisicamente non è più sempre possibile essere al top".

Il ritorno di Mertens: cosa sognano i tifosi del Napoli

Una notizia che ha dato dispiacere da una parte ma che ha riacceso una scintilla nei cuori dei napoletani: "Perché non riportarlo in azzurro con un ruolo dirigenziale?", è stato lo spunto immediato condiviso in maniera univoca. C'è chi propone una figura da ambiasciatore del Napoli e di Napoli nel mondo, un vestito che andrebbe a pennello considerando l'amore e dedizione del belga per la napoletanità.

Qualcuno invece suggerisce anche un ruolo in un qualche modo legata al mercato, considerando che sembrarebbe ci sia stato anche lo zampino di Mertens nell'affare Ngonge. Senza dimenticare che Mertens, dal suo addio ai colori azzurri, ha comunque tenuto la casa a Posillipo per tornarci a più riprese appena possibile. Chissà se il futuro ha davvero in serbo un bis...