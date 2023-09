Napoli a caccia di un difensore svincolato? Posto in lista serie A disponibile, tutti i nomi

Calciomercato Napoli - Il difensore del Napoli Juan Jesus ieri mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Tempi di recupero, dopo la sosta di ottobre, non meno di tre settimane-un mese. Considerando anche lo stop di Amir Rrahmani, Rudi Garcia si ritrova con il reparto dei centrali difensivi azzoppato a metà, con Leo Ostigard e Natan a comporre una coppia assortita ma gettata d’istinto in campo.

Come raccontato stamattina dal Corriere dello Sport, il Napoli sta comunque dando un’occhiata alla lista dei difensori svincolati. Premesso che uno svincolato in questo momento avrebbe anche bisogno di un periodo di tempo per raggiungere un livello di condizione fisica accettabile ed una minima affinità con gli schemi di gioco, diversi centrali liberi ce ne sarebbero. Quali?

In esame si prendono prima i centrali che hanno militato in uno dei cinque maggiori campionati, la Serie A italiana, la Premier League inglese, la Liga spagnola, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. E poi ciò che resta in giro per l’Europa, dall’Austria al Portogallo, fino all’Olanda, francamente pochino. Anche volendo volgere lo sguardo ad est, tra Qatar e Arabia Saudita. Eventualmente un nuovo acquisto sarebbe inutilizzabile in Champions League, dove le liste sono chiuse. In Serie A, invece, ci sarebbero ancora due posti liberi nella Lista dei 25.

Almamy Touré , 27enne franco-maliano ex Eintracht Francoforte - 9 presenze nel 2022-23

, 27enne franco-maliano ex - 9 presenze nel 2022-23 Phil Jones , 31enne inglese ex Manchester United - 13 presenze negli ultimi 4 anni, lo scorso anno zero

, 31enne inglese ex - 13 presenze negli ultimi 4 anni, lo scorso anno Ermin Bicakcic , 33enne tedesco-bosniaco ex Hoffenheim - 9 presenze nel 2022-23

, 33enne tedesco-bosniaco ex - 9 presenze nel 2022-23 Jerome Boateng , 35enne tedesco ex Lione - 8 presenze nel 2022-23

, 35enne tedesco ex - 8 presenze nel 2022-23 Juan Cala , 33enne spagnolo ex Cadice - 3 presenze nel 2022-23

, 33enne spagnolo ex - 3 presenze nel 2022-23 Marvin Zeegelaar , 33enne olandese-surinamense ex Udinese - 7 presenze nel 2022-23

, 33enne olandese-surinamense ex - 7 presenze nel 2022-23 Alessandro Tuia , 33enne italiano ex Lecce - 7 presenze nel 2022-23

, 33enne italiano ex - 7 presenze nel 2022-23 Jan Boller , 23enne tedesco ex LASK Linz - 5 presenze nel 2022-23

, 23enne tedesco ex - 5 presenze nel 2022-23 Tiago Ilori , 30enne inglese-portoghese ex Sporting - 4 presenze nel 2022-23

, 30enne inglese-portoghese ex - 4 presenze nel 2022-23 Joost van Aken , 29enne olandese ex Heerenveen - 17 presenze nel 2022-23

, 29enne olandese ex - 17 presenze nel 2022-23 Maxime Awoudja , 25enne tedesco-togolese ex Excelsior - 13 presenze nel 2022-23

, 25enne tedesco-togolese ex - 13 presenze nel 2022-23 Darko Velkovski , 28enne macedone ex Al-Ettifaq - 15 presenze nel 2022-23

, 28enne macedone ex - 15 presenze nel 2022-23 Shkodran Mustafi , 31enne tedesco ex Levante - 2 presenze nel 2022-23

, 31enne tedesco ex - 2 presenze nel 2022-23 Sokratis Papastathopoulos, 35 greco ex Olympiakos - 32 presenze nel 2022-23