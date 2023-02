Lobotka-Napoli, rinnovo in vista: il suo attuale contratto verrà sostituito, ci sarà anche un'opzione

Tutto ruota attorno a Stanislav Lobotka, che è ovunque e te lo ritrovi non solo a centrocampo ma anche in difesa, sulla trequarti e in ogni classifica dove si evidenziano doti come palleggio, profondità, continuità di rendimento. Ne parla il Corriere dello Sport.

Lobotka-Napoli, rinnovo in vista

‚ÄúPresto sar√† sorridente anche tra le righe di un comunicato in cui si annuncer√† il suo rinnovo. Lobotka lo ha gi√† firmato‚ÄĚ.

Il suo attuale contratto, scadenza nel 2025, verrà presto sostituito. C’è già stata la firma per il rinnovo fino al 2027 con opzione 2028 con aumento di stipendio.

‚ÄúSul campo Lobo ha meritato la fiducia della societ√†, di De Laurentiis e di Giuntoli, dei tifosi che oggi lo adorano, di Spalletti che non ha mai avuto dubbi sulle sue capacit√†‚ÄĚ

