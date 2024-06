Javi Guerra rispecchia l'identikit Napoli! Si cerca l'accordo col Valencia, le cifre

Calciomercato SSC Napoli - In mezzo al campo lo spagnolo Javi Guerra del Valencia sembra il profilo più in linea con il diktat societario in casa Napoli: è giovane e ha costi nei parametri. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, si cerca l’accordo su una base di 20 milioni più eventuali bonus.

Javi Guerra dice sì al Napoli

Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda il profilo di Javi Guerra. Il centrocampista del Valencia è un calciatore che piace molto al Napoli che cerca un erede di Zielinski il quale, come ormai è noto, dall'1 luglio sarà ufficialmente dell'Inter. Su Guerra registriamo il doppio placet di Giovanni Manna e Antonio Conte.

Il Valencia valuta il cartellino di Javi Guerra 25-30 milioni e non direbbe 'no' alla cessione in caso di un'offerta importante o vicina a queste cifre. Il Napoli gradisce molto questo calciatore il cui stipendio è inferiore ai 500mila euro annui. Una somma che dunque rientra ampiamente nei parametri del Napoli. Come abbiamo raccolto in esclusiva, c'è il sì di Guerra al Napoli. Egli considera il club un passo importante per la sua carriera. Bisognerà capire adesso quali saranno i termini della trattativa tra Napoli e Valencia.

RIRPODUZIONE RISERVATA