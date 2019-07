Affare Icardi, CorSport: l'Inter preferirebbe darlo al Napoli e non alla Juve! Tra venti giorni potrebbe costare solo 50mln

Alle prese con l’affascinante inseguimento a Pepé, anche il Napoli che pensa a Mauro Icardi potrebbe avere qualche scrupolo su Milik. Oggi incondizionatamente il titolare di Ancelotti, ma siccome “del doman non v’è certezza” nelle storie di vita quotidiana, figuriamoci in riferimento alle banalissime vicende di acquisti e cessioni. Lo afferma Alfredo Pedullà sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Il fatto che De Laurentiis sia piombato su Pepé, non cancella quanto organizzato nei giorni precedenti per Icardi. Cosa pensa il Napoli di Icardi? Due cose.

in linea di massima, non possiamo vivere di certezze, l’Inter avrebbe maggiormente piacere di darlo a De Laurentiis piuttosto che ad Agnelli. il Napoli ha la forte sensazione che quando il countdown si restringerà come la clessidra, nel senso che mancheranno pochi giorni allo stop, l’Inter potrebbe rivedere al ribasso la cifra che oggi chiede per separarsi dall’ingombrante attaccante.

Esempio: oggi l’Inter non si schioda da 70 semplicemente perché dovrebbe investirne almeno 80 per Lukaku. La cessione postuma consentirebbe di rientrare rispetto agli esborsi che presto ci saranno. Ma nella settimana dei saldi non hai scampo: se oggi chiedi 70, tra venti giorni potresti accontentarti di 50. Il Napoli fa simili valutazioni"