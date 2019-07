Nicolas Pepe è un calciatore del Lille e della Nazionale ivoriana.

Nicolas Pépé, la biografia

Nicolas Pépé nasce in Francia, a Mantes La Jolie, il 29 maggio 1995 ma sceglie la nazionalità ivoriana dei genitori. Astro nascente del calcio internazionale, è uno degli obiettivi di mercato del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Attaccante 24enne del Lille, il giovane ivoriano sta stupendo tutti attirando su di se le attenzioni dei maggiori i top club europei. Valutato 80 milioni dal club francese, per lui si potrebbe aprire presto un'asta di mercato con il Napoli pronto a battagliare pur di averlo. In attesa di scoprire il suo futuro (sperando che possa essere azzurro), andiamo a conoscere 10 ed inedite curiosità di questo baby prodigio:

Dov'è nato Nicolas Pepe?

Pepe è nato a Mantes La Jolie in Francia.

Quanti anni ha Pepe?

Nicolas Pepe è nato il il 29 maggio 1995, quest'anno quindi ha compito 24 anni.

Altezza Pépé?

Pepe è alto 1,83 cm.

Contratto Pepe?

Nicolas Pepe ha un contratto con il Lille fino al 2022.

Nicolas Pépé Transfermarkt?

Il valore Transfermarkt di Nicolas Pepe è di 65 milioni di euro.

Nicolas Pepe, le caratteristiche tecniche e le curiosità