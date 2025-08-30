CorSport - L'affare Hojlund poteva saltare: il Napoli aveva riacceso i contatti con la Roma per Dovbyk

Calciomercato Napoli - Il retroscena del Corriere dello Sport che racconta di come potesse saltare l'affare Hojlund con il Manchester United, motivo per cui il Napoli si era fatto risentire per Dovbyk:

"Gli inglesi ed entourage di Rasmus - padre in testa - se le sono date di santa ragione negoziale negli ultimi giorni, tant’è che ieri pomeriggio, al picco della tensione, è stato finanche riacceso un contatto con la Roma per riparlare di Artem Dovbyk. L’affare poteva saltare, sì. E con il Lipsia in agguato era meglio cautelarsi".