CorSport - L'affare Hojlund poteva saltare: il Napoli aveva riacceso i contatti con la Roma per Dovbyk

Il retroscena del Corriere dello Sport che racconta di come potesse saltare l'affare Hojlund con il Manchester United, motivo per cui il Napoli si era fatto risentire per Dovbyk

Calciomercato Napoli - Il retroscena del Corriere dello Sport che racconta di come potesse saltare l'affare Hojlund con il Manchester United, motivo per cui il Napoli si era fatto risentire per Dovbyk:

"Gli inglesi ed entourage di Rasmus - padre in testa - se le sono date di santa ragione negoziale negli ultimi giorni, tant’è che ieri pomeriggio, al picco della tensione, è stato finanche riacceso un contatto con la Roma per riparlare di Artem Dovbyk. L’affare poteva saltare, sì. E con il Lipsia in agguato era meglio cautelarsi".

