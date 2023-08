Gabri Veiga-Napoli, Gazzetta: De Laurentiis spinge, in Spagna sono convinti che oggi sia l'ultima con la maglia del Celta!

Calciomercato Napoli - Gabri Veiga è da tanto tempo in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis e il suo staff nel Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Il Napoli, una volta avuto il gradimento del giocatore, ha deciso di spingere forte sull’acceleratore: «L’interesse del Napoli per Gabri è reale e concreto. Sì, possiamo perderlo» ha detto ieri Benitez in sede di vigilia del debutto in campionato. E c’è di più: in Spagna sono convinti che oggi, proprio dopo la sfida contro l’Osasuna, possa esserci una sorta di saluto ufficiale dei tifosi al giocatore"