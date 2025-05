Florentino Luis nel mirino del Napoli! Prima offerta all'entourage: cifre e dettagli

Calciomercato SSC Napoli - Matteo Moretto, attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato della trattativa per Florentino Luis, centrocampista del Benfica:

"Nel mirino ci sono due centrocampisti e sta sondando più profili, con piani A, B e C. Il Napoli sta lavorando parallelamente su più obiettivi, lavora in silenzio e uno di questi obiettivi è Florentino Luis del Benfica. Un nome che piace molto al Napoli e non solo: proposto anche alla Juventus. Ma possiamo dire che nelle ultime settimane il Napoli ha avanzato in questa operazione con contatti fitti e costanti con l'entourage del calcitore del Benfica. E si discute di un accordo contrattuale: verbalmente ha offerto a Florentino Luis un contratto quinquennale a quasi 2 milioni e mezzo di euro a stagione, ma manca l'accordo col club portoghese e quindi non parliamo di una trattativa in via di definizione. Ma è una pista da seguire con attenzione".