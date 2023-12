Calciomercato Napoli - Spunta un nome nuovo per il centrocampo azzurro! Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola domenica 31 gennaio, Aurelio De Laurentiis sarebbe in trattativa col Borussia Dortmund per acquistare Emre Can, centrocampista tedesco ex Juventus di 29 anni. Nella lista per il centrocampo azzurro ci sono anche Soumarè, Hojbjerg e Samardzic.

In basso la foto della prima pagina del Corriere dello Sport con la notizia in merito al centrocampista tedesco: