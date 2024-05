CorSport su Manna: parla tre lingue, ha metodi e attitudini affinate in un club dove vincere è un must

Ultime notizie SSC Napoli - Il nuovo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è poco più grande del più maturo della rosa azzurra. Ne parla il Corriere dello Sport.

Giovane e rampante, respiro internazionale: l’inglese, lo spagnolo in casa - sua moglie è argentina - e il francese sparato come un madrelingua.

“Ha metodi e attitudini affinate in un club dove vincere è un must, e a 29 anni ha guidato da ds il Lugano in Europa League ribaltando la classifica da gennaio a fine campionato, con Tramezzani in panchina: la squadra era ultima, finì terza”