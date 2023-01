Calciomercato Roma, Zaniolo può dire addio a gennaio! Una big europea all'assalto

Notizie calcio - In casa Roma prosegue il tormentone sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il giovane attaccante giallorosso è in scadenza nel 2024 e ad oggi il rinnovo resta sempre in alto mare. Accostato anche al Napoli in passato, ora il classe '99 è di fronte ad un bivio.

Zaniolo-Roma, addio a gennaio?

L'ultimo periodo di Zaniolo è stato costellato da infortuni ed i fischi ricevuti contro il Genoa hanno acuito il suo dispiacere. L'edizione odierna di Repubblica riporta anche di un possibile clamoroso addio a gennaio, con le sirene della Premier League pronte ad ammaliare il giovane talento italiano:

"L’ultimo club a muoversi è l’Arsenal. Che ha perso l’ucraino Mudryk, finito al Chelsea, e ora si ritrova con una valanga di soldi da spendere per completare il reparto d’attacco con un esterno capace di giocare su entrambe le fasce. E Zaniolo a Mikel Arteta, il tecnico della capolista della Premier League, piace da tempo. Per questo, dei contatti sono già stati aperti: valutazione tra i 30 e i 40 milioni. La sensazione è che stavolta le condizioni per favorire un divorzio ci siano tutte”.