Calciomercato Napoli, quattro alternative a Ndoye! CdM: l'identikit è un attaccante ai margini della Premier

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulle trattative in corso e annuncia il fallimento dell'operazione Ndoye. Secondo il CdM, "il Napoli da qualche giorno aveva capito che la storia Ndoye si fosse complicata" ed aveva già iniziato a sondare le possibili alternative: ora che il trasferimento di Ndoye al Nottingham è dato per scontato, Manna dovrà darsi da fare per trovare un nuovo attaccante da regalare a Conte.

Il Corriere del Mezzogiorno ha pochi dubbi nel ribadire che il nuovo esterno d'attacco del Napoli arriverà dalla Premier League. Ecco dunque le quattro alternative a Ndoye: "il meccanismo già vincente in altre situazioni è pescare tra i calciatori che in Inghilterra sono ai margini puntando sul mix tra talento e voglia di riscatto".