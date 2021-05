Calciomercato Napoli, nome nuovo per l'out mancino: piace Pedraza del Villarreal, ecco il valore della clausola

Ultime calciomercato Napoli. Il club azzurro è alla ricerca di un esterno difensivo mancino in vista della prossima stagione, e secondo i colleghi di Calciomercato.it potrebbe essere Alfonso Pedraza il nome nuovo.

Pedraza

Pedraza-Napoli, le ultime

Il 25enne terzino spagnolo del Villarreal è appena approdato in finale di Europa League dove, insieme all'ex azzurro Raul Albiol, sfideranno lo United di Cavani. Per Pedraza è stata sin qui un'ottima stagione: può giocare nella linea a 4 di difesa, ma viene utilizzato anche a centrocampo davanti a una difesa a tre, posizione ideale per le sue caratteristiche.

Un esterno a tutta fascia, dunque, miglior terzino sinistro della Liga per cross effettuati (calcolando precisione, qualità e frequenza) ed ottimo anche in fase di recupero (ben 12 contro l'Arsenal in semifinale di EL). Numeri che interessano diversi club in Europa, tra cui anche il Napoli (oltre a Inter e Atalanta in Italia): lo spagnolo ha rinnovato un anno fa il suo contratto con il Villarreal fino al 2025 con una clausola rescissoria da 35 milioni di euro, ma il suo prezzo sarà molto più basso. È cresciuto nella cantera del Submarino Amarillo e la sua cessione rappresenterebbe un’importante plusvalenza.