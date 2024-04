Calciomercato Napoli, Gollini riscattato o lasciato andare? Percentuali e da cosa dipende

Calciomercato Napoli, cosa ne sarà di Pierluigi Gollini a fine stagione? Non solo Alex Meret, tiene banco il discorso anche relativo al portiere bolognese per la prossima stagione. Perché la rivoluzione estiva prevista per la prossima sessione estiva potrebbe partire proprio dalla porta, con la società che deciderebbe di rinnovare iniziando appunto dai pali. La situazione dunque va monitorata attentamente, anche perché sul 29enne ex Fiorentina c'è da decidere sull'eventuale riscatto con l'Atalanta fissato al momento a 7 milioni di euro. Dopo il verdetto rinviato la scorsa stagione optando per un rinnovo del prestito, questa volta c'è da decidere in maniera definitiva. In un senso o nell'altro.

Mercato Napoli, Gollini resterà o andrà via?

Ovviamente a oggi è difficile prevedere quale possa essere davvero il destino del portiere-rapper. E semplicemente per un motivo: manca la guida tecnica per la prossima stagione. La figura dalla quale passerà molto se non tutto per quanto riguarda conferme o cessioni dei giocatori. E' possibile provare ad anticipare quale possa essere la lettura generica considerando anche le esigenze aziendali, ma è chiaro che poi l'ultima parola spetterà a chi subentrerà a Francesco Calzona. Specialmente se dovesse essere un profilo piuttosto autorevole come Antonio Conte.

A oggi, con appena un anno di contratto in essere, Meret potrebbe salutare a fine stagione. Sembra quasi lo scenario più verosimile, considerando anche una fiducia dell'ambiente venuta meno e un sostituto già pronto dopo l'ottimo esordio in Serie A: Elia Caprile. Dovesse andare davvero così, dunque con Meret che saluta e l'ex Bari al suo posto, è possibile che la società confermi una figura come Gollini così da cautelarsi con un portiere di esperienza, perché sarebbe pur sempre un bel salto per Caprile che passerebbe dalla B a una neopromossa e da quest'ultima agli ex campioni d'Italia in appena due anni.

Calciomercato Napoli, percentuali Gollini: dipenderà da Meret

Scenario diverso, invece, se dovesse restare Meret in azzurro anche per mancanze di offerte o, pur partendo, la dirigenza decidesse di prendere un altro portiere come Michele Di Gregorio dal Monza di Raffaele Palladino. In quel caso, con un profilo esperto già in rosa e Caprile di rientro, difficilmente verrebbero spesi 7 milioni o circa per la permanenza dell'attuale secondo portiere nonostante le buone indicazioni. A oggi, dovendoci pronunciare su percentuali, verrebbe da dire: 60% cessione, 40% cessione. Ma bisognerà riaggiornarsi appena sarà noto il nome del prossimo allenatore.