Nuovo allenatore Napoli: Palladino 'chiama' De Laurentiis?

Nuovo allenatore Napoli, chi sarà il sostituto di Francesco Calzona a fine stagione? Al momento sembrano Antonio Conte e Vincenzo Italiano i nomi in pole position: il primo è in realtà un sogno, il secondo il nome decisamente più verosimile. Ma occhio alle varie piste sullo sfondo, ovvero diversi giovani allenatori che porterebbero una ventata di calcio moderno come proprio Raffaele Palladino che domani affronterà gli azzurri col suo Monza.

Nuovo allenatore Napoli: le parole di Palladino

Ed è proprio dalla conferenza stampa di oggi che potrebbe essere arrivato un segnale, forse addirittura un indizio, sulla possibilità di vedere Palladino sulla panchina partenopea la prossima annata. Interrogato sul suo legame con la città, il mister si è espresso così: "Nell’ultima intervista è emersa tutta la mia napoletanità, da piccolo giocavo tanto per strada e purtroppo oggi cose così non si vedono più. In passato non ho mai avuto contatti da calciatore per giocare nella squadra della mia città, mi sarebbe piaciuto ma purtroppo non è accaduto", ha svelato con poca amarezza.

Il 39enne di Mugnano ha innanzitutto palesato tutta la sua napoletanità con amore e fierezza. Aspetti che potrebbero essere determinati in caso di una possibile chiamata tra un paio di mesi. Inoltre l'amaro in bocca per non aver giocato al Maradona, all'epoca ancora denominato San Paolo, potrebbe essere riscattata calpestando quel terreno di gioco da tecnico e rimediando così.

Panchina Napoli, Raffaele Palladino interessato

Tutto questo in cosa si traduce? Che c'è in linea di massima una sua disponibilità. Anzi sarebbe per un sogno per la precisione. Motivo per cui è lecito pensare che in caso di contatto, lì dove ADL dovesse scalare nella lista o decidere di fare un balzo direttamente al nome di Palladino, ci sarebbero tutti i presupposti per un matrimonio.