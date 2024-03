Calciomercato Napoli, già presi gli eredi di Meret e Anguissa

Calciomercato Napoli, sarà rivoluzione quest'estate. Indipendentemente da come finirà in campionato. Champions o no, bisognarà resettare dopo un'annata tanto amara e andrà fatto con lungimiranza e saggezza.

Panchina Napoli, Calzona e le alternative

Ma innanzitutto bisognerà far chiarezza sulla guida tecnica della prossima stagione, tutto partirà da lì. Sarà confermato Francesco Calzona o si punterà su altri profili monitorati come Raffaele Palladino, Vincenzo Italiano o Francesco Farioli? Staremo a vedere.

Nel frattempo, indipendentemente da chi si accomoderà in panchina, anche se ovviamente sarà necessario il suo placet, il Napoli ha già pronti due rinforzi in casa: gli eredi di Alex Meret e Frank Anguissa. Il primo potrebbe salutare considerando anche il contratto in scadenza, il secondo no ma c'è bisogno di un'alternativa concreta considerando gli affanni di quest'annata.

Calciomercato Napoli, in arrivo Caprile e Folorunsho

A tal proposito ci sono pronti due giocatori che daranno una mano alla causa azzurra al prossimo giro: Elia Caprile, protagonista di un'ottima stagione a Empoli, e Michael Folorunsho rivelazione della Serie A tanto da meritare la chiamata del Ct Luciano Spalletti per la torunée negli USA della nazionale italiana. Entrambi di proprietà del club azzurro, salvo sorprese, giocheranno sotto il Vesuvio tra pochi mesi per un grande salto di qualità.