“Portiamolo subito a Napoli!”. Tifosi azzurri tutti d’accordo dopo Empoli-Bologna

Finisce 0-1 per il Bologna a Empoli, con una vittoria in extremis che alimenta il sogno europeo degli emiliani e ammazza forse definitivamente quelli partenopeo almeno per quanto riguarda il quarto posto.

Empoli-Bologna, i tifosi del Napoli: "Riprendiamo subito Caprile"

Sono 10 adesso i punti di differenza tra le parti, con una partita ancora da giocare per il Napoli ma con l’ostacolo a oggi parecchio complicato rappresentato dall’Inter in trasferta. Nel frattempo i tifosi azzurri che hanno visto l'anticipo della 28a giornata non hanno dubbi: bisogna portare subito Caprile, portiere di proprietà della società campana e protagonista stasera di un'altra ottima prestazione, sotto il Vesuvio. Da lui e da Folorunsho: è da qui - riferiscono i tifosi in rete in questi minuti - che dovrà ripartore il club dopo quest'annata disastrosa.