Calciomercato Napoli, clamoroso Mandarini: "Sondaggio per Modric! Ma pare che il croato..."

Calciomercato Napoli, clamorosa idea Luka Modric: lo svela il collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini.

Calciomercato Napoli, clamorosa idea Modric?

Intervenuto ai microfoni del programma ‘Tiro a Giro’ su Radio Amore Campania, il giornalista ha svelato un approccio partenopeo per il pallone d’oro croato: “Il Napoli ha sondato Modric ma pare che il calciatore voglia rinnovare con il Real”, ha riferito.

Per quanto riguarda invece gli acquisti più verosimili: “Si parla di Buongiorno, Sudakov e nomi di prospettivi come Lucca e Brescianini. Lucca non sarà il sostituto di Osimhen ma la vera richiesta di Conte è che non vengano ceduti i migliori. Lui non vuole perdere calciatori migliori come Di Lorenzo, Kvara e Lobotka. Bisognerà essere bravi nel rimanere la giusta ossatura e nel rifondare nel giusto modo e non farsi influenzare troppo nel giudizio di questa sciagurata stagione".