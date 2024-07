Accostato al Napoli, Guido Rodriguez lascia il Betis: il Barcellona pronto ad accoglierlo ma c'è un ostacolo da superare

Guido Rodriguez non è più un giocatore del Betis. A comunicarlo è il club iberico con un post sul profilo ufficiale del club nei vari social:

Guido Rodriguez vicino al Barcellona

"Rodriguez non continuerà con il Real Betis nella prossima stagione".

Dopo essere stato accostato con insistenza anche ad alcuni club italiani, Milan e Napoli su tutti, Guido Rodriguez sembra ora indirizzato verso la permanenza in Spagna, con un pre-accordo con il Barcellona già ventilato da tempo, anche se in merito a questo il quotidiano Mundo Deportivo ha frenato spiegando che il Fair Play Finanziario rappresenta un ostacolo per la firma del nazionale argentino: se entro stasera non arriverà la firma con i blaugrana, allora il suo passaggio potrebbe essere da considerare a rischio.