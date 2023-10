Primavera, altra batosta per il Napoli di Tedesco. Sconfitta per 4-1 contro il Cesena

Notizie Calcio Napoli - Per il Napoli Primavera è stata una settimana complicata, dopo la sconfitta per 4-0 in Youth League contro il Real Madrid gli azzurrini subiscono un'altra brusca frenata subendo anche oggi 4 reti. Questa volta a battere il Napoli non sono i Blancos, bensì il Cesena pwer 4-1, nella gara valevole per la quarta giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B, giocatasi al Centro Sportivo "Rognoni" di Cesena.

MarcatorI:

(CES) 25′ Ghinelli, 33′ e 89′ Coveri, 66′ Amadori; (NAP) De Luca 56'.