Calciomercato Napoli, colpo in prospettiva per la Primavera: arriva un difensore classe 2004

Notizie Napoli calcio - Rinforzo per la Primavera di Frustalupi. Il Napoli ha ingaggiato il giovane classe 2004 Alessandro Castorina, difensore che era svincolato dopo aver trascorso gli ultimi mesi alla Vigor Senigallia seconda in classifica in Serie D.

Calciomercato Napoli Primavera, preso Castorina

Castorina è cresciuto nel vivaio dell’Ascoli dove ha militato fino all’Under 17, poi si è trasferito al Gubbio dove ha giocato una finale promozione in Primavera 3, persa contro la Feralpisalo. Castorina sostituisce Pontillo, andato al Gravina in Serie D.

Il classe 2004 è un difensore centrale, ambidestro, alto 190 cm, dotato di una buona tecnica ed abile del gioco aereo.