Così diventa impossibile sostituirlo ancora: il suo ritorno a questi livelli era solo una questione di "quando"

Notizie Calcio Napoli - 192, un numero che per Khvicha Kvaratskhelia significa tanto. Perché quei sei mesi di astinenza da gol per uno come lui saranno stati un'agonia; troppi per il miglior giocatore della scorsa Serie A.

Contro l'Udinese (anche se in crescita già dalla ultime due gare contro Braga e Bologna) si è rivisto il Kvaratskhelia di quei primi sei mesi in maglia azzurra ma attenzione, guai a pensare che Kvara fosse un fuoco di paglia, perché il periodo a secco del georgiano non deve appannare quello che è un talento cristallino, fuori dal normale; il suo ritorno a questi livelli era solo una questione di "Quando".

Con il georgiano il Napoli ritrova gol e assist, si perché i due pali e il gol non sono bastati a Khvicha, appena prima della sostituzione ha servito a Simeone la palla del 4-1. La data del 19 marzo 2023 è ora alle spalle, adesso conta quello che accadrà dal 27 settembre in poi.