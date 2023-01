Napoli campione d'inverno già dopodomani? Le combinazioni. Ma c'è un dato sfavorevole

Dopo quindici giornate, il Napoli guida in solitaria la classifica di Serie A con 41 punti. Milan e Juventus inseguono a quota 33 e 31, un passo più indietro a quota 30 ci sono Lazio e Inter. In cinque per un titolo simbolico, quello di squadra campione d’inverno. Che non vale nulla sulla carta, qualcosa in più dal punto di vista delle statistiche: su 88 casi in Serie A, in 59 di questi la squadra in testa al girone d’andata ha poi vinto lo scudetto. Il 67% dei casi, due su tre insomma.

Percentuale che scende al 40% nel caso del Napoli, davanti a tutti e vincitore nelle stagioni dei due scudetti 1986/1987 e 1989/1990, davanti a tutti e non scudettato nel 1987/1988, nel 2015/2016 e nel 2017/2018. C’è un dato da migliorare, insomma.

Detto ciò, il Napoli potrebbe tagliare questo scaramantico traguardo già nel corso della sedicesima giornata di Serie A. Serve una combinazione di risultati, però.

Salernitana-Milan (33)

Lecce-Lazio (30)

Cremonese-Juventus (31)

Inter (30)-Napoli (41)

Il Napoli, a conti fatti (scontri diretti a favore con Milan e Lazio), risulterà matematicamente campione d’inverno con tre turni d’anticipo se:

Battendo l’ Inter , il Milan non vince

, il non vince Pareggiando con l’Inter, se il Milan non vince e la Juventus non vince

Gli attuali 41 punti del Napoli rappresentano la seconda miglior partenza della storia della Serie A, dietro solo ai 43 punti in 15 partite della Juventus 2018/2019.

