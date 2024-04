Monza-Napoli, c'è anche Leonardo in tribuna: è stato inviato da Galliani | FOTO

Non solo Paulo Sousa, ci sarà un altro ospite d’eccezione quest’oggi all’U Power per Monza-Napoli: l’ex dirigente del PSG, Leonardo.Â

Monza-Napoli, c'è anche Leonardo allo stadioÂ

Come svelato dai colleghi di Calciomercato.it, il brasiliano è stato inviato personalmente da Adriano Galliani per la gara di oggi valida per la 31a giornata di Serie A.Â