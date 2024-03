L'account Youtube di DAZN propone questo video che riprende ciò che è accaduto sul campo durante Napoli-Juventus di domenica con Khvicha Kvaratskhelia che difende Victor Osimhen dalle distrazioni dei giocatori della Juve. A difendere il dischetto del rigore c'è invece Stanislav Lobotka, che si piazza sul cerchio bianco e non si schioda da li per evitare che qualcuno andasse a rovinare la zolla del dischetto del rigore. Clicca su play per guardare il video: