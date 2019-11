Il commento della SSC Napoli: "Un predominio sostanziale. Lozano rapace, ora si riprende a Liverpool..."

La SSC Napoli commenta così sul proprio sito internet la sfida pareggiata per 1-1 contro il Milan a San Siro:

"Finisce 1-1 a San Siro tra Milan e Napoli. Si decide tutto prima che arrivi la mezzora. Lozano segna la sua terza rete stagionale riprendendo in maniera rapace una traversa di Insigne. Pareggia di lì a poco Bonaventura, uno abbonato a segnare contro gli azzurri e che a dispetto del nome non è foriero di gran ventura per le nostre sorti. Poi il Napoli prende in mano la partita e sfiora per due volte il gol prima con Callejon e poi con Insigne sul finire di tempo. Nella ripresa poco spettacolo ma grande intensità agonistica e lotta palla su palla. Il Napoli ha un predonìminio sostanziale e ancora va vicino alla rete con un numero di Lozano e un destro di Insigne. Azzurri che chiudono in crescendo ma non si accende lo spiraglio per il successo. Si riparte da qui verso il mercoledì di Champions all'Anfield per la sfida contro il Liverpool".