Il commento della SSC Napoli: "Dries c'è! Ora il Liverpool con 50 mila cuori azzurri..."

La SSC Napoli commenta sul proprio sito ufficiale la vittoria per 2-0 contro la Sampdoria:

"Dries c'è! A battezzare il San Paolo rinnovato c'è il bomber stagionato. Mertens griffa una doppietta preziosa come la sua chioma dorata. La storia è più vicina per "Ciro" che infila la sua rete numero 112 ed attacca la vetta della classifica dei cannonieri azzurri "all time". Un destro rapace nel primo tempo, uno piazzato nel secondo e la standing ovation che saluta la sua serata magica. Il Napoli batte la Samdoria e riprende il cammino in campionato con i connotati di gioco e spettacolo. E adesso il primo tuffo tra le stelle della Champions. Martedì arriva il Liverpool. Ancora i Reds, ancora una sfida da caratteri cubitali. Cinquantamila cuori e undici leoni per una notte dei campioni!".