I prestiti di Simeone e Raspadori valgono milioni e punti, i dettagli

Politica di sostenibilità per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che autorizza le spese in entrata soltanto dopo le cessioni onerose. In estate sono arrivati due prestiti che diventeranno a fine stagioni due acquisti, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Entrambi hanno dato un enorme contributo al Napoli, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport.

Il 'tesoro' Raspadori-Simeone

Jack costerà almeno 30 milioni, tra prestito a 5 milioni e riscatto a 25 senza contare altri 5 milioni in bonus legati a qualificazioni in Champions e gol segnati. Il Cholito invece è stato pagato 2,5 milioni per il prestito oneroso, con obbligo di riscatto a due condizioni: la qualificazione Champions, e 20 gol in campionato.

Come raccontato dal quotidiano, conti alla mano sono soldi che già hanno prodotto nuove entrate: in Serie A il gol di Raspadori e i tre di Simeone hanno portato otto punti in più in classifica. In Champions, con Osimhen infortunato, i 4+4 gol della coppia non hanno fatto pesare l’assenza del nigeriano e hanno portato il Napoli agli ottavi.

