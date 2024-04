I numeri che promuoverebbero l'idea di portare Lucas Martinez Quarta nel Napoli 2024-25

Calciomercato SSC Napoli - Il fatto che Lucas Martinez Quarta possa piacere al Napoli non è una novità assoluta, già tre anni fa il suo agente a CalcioNapoli24 dichiarò “se dovesse chiamarci il Napoli ascolteremo, in passato abbiamo portato Federico Fernandez lì. Se la Fiorentina deciderà di venderlo a noi piacerebbe l'azzurro”.

Martinez Quarta alla miglior stagione in carriera

L’essere abituato a giocare sul centro sinistra di una coppia difensiva può far pensare che uno tra Juan Jesus e Natan possa fargli posto, ma è interessante però scoprire qualche dato alle spalle del difensore della Fiorentina. Ad aiutarci nelle statistiche di Opta c’è una misura statistica: il percentile, ovvero una soglia che indica quanti sono i giocatori migliori o peggiori rispetto al giocatore preso in esame, ovvero Martinez Quarta. Un giocatore che si trova al 99 percentile per un dato indice ha solo l'1 percentile di giocatori migliori di lui in quel dato indice, in pratica per quell'indice è uno dei migliori.

La stagione 2023-2024, secondo i dati analizzati da FbRef e Opta e misurati con gli ultimi 365 giorni di Serie A, Premier, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Champions ed Europa League, pone l’ex River Plate in vetta ad una serie di indici: ad esempio quello dei passaggi progressivi, quelli a più di dieci metri di distanza o in area di rigore: Martinez Quarta è a 97 percentile con 6,35 passaggi ogni 90 minuti; 89 percentile per distanza totale dei passaggi progressivi, che può indicare una ricerca del passaggio in verticale, magari per saltare il pressing; il dato è confermato dai passaggi lunghi oltre i 25 metri (95 percentile per completati con 7,91/90 minuti, 97 percentile per tentati con 13,53); nei contrasti sale al 99 percentuale con 3,05 contrasti/90 minuti. Che Martinez Quarta sia un buon gestore di palla anche sulla trequarti avversaria lo confermano i 6,27 passaggi in zona offensiva (94 percentile) ed i cambi di gioco (1,25, 96 percentile).

Ovviamente, il lato difensivo dell’argentino certifica una delle sue migliori stagioni della carriera:

Contrasti 3,05 (99 percentile)

Contrasti vinti 2,01 (99 percentile)

Contrasti nella trequarti difensiva 1,57 (96 percentile)

Contrasti nella trequarti centrale 1,08 (99 percentile)

Contrasti nella trequarti offensiva 0,20 (95 percentile)

Dribbling evitati 1,57 (97 percentile)

Dribbling subiti 0,72 (15 percentile)

Passaggi bloccati 1,04 (98 percentile)

Numero di giocatori contrastati + intercettazioni 4,54 (99 percentile)

Certo non possono essere numeri paragonabili a quelli di Kim dello scorso anno (2552 passaggi completati), e nemmeno a quelli degli attuali Rrahmani (1710) e Juan Jesus (1272), ma sono questioni legate allo stile di gioco degli allenatori. Martinez Quarta con Italiano ha cercato molto di più la verticalità che i passaggio brevi/medi quest'anno (nel 2021-22 era arrivato a 63.3 passaggi a partita con l'89,7% di precisione, andando oltre il 93% nei passaggi entro i 12 metri - 19.5/90 minuti - e tra i 12 ed i 25 metri - 34.2/90 minuti), con Osimhen si sarebbe trovato bene. Ma difensivamente, la stagione 2023-2024 lo promuoverebbe eccome.