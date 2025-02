Conte ha trovato un nuovo modo per chiamare Anguissa e McTominay

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Lazio-Napoli di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore del Napoli Antonio Conte.

"Raspadori? Faccio i complimenti a lui come glieli ho fatti in passato, Jack come gli altri ha contribuito in maniera importante a tutti questi punti. Un ragazzo serio e che si applica, quando ho avuto la possibilità di sfruttarlo per bene in situazioni emergenziali, cambiando modulo perchè il 4-3-3 ci ha portato a quella classifica: ho cercato di trovare la formula giusta per esaltare i calciatori, l'allenatore bravo dev'essere un sarto che cuce l'abito migliore. Ha fatto benissimo da seconda punta di raccordo, abbiamo due assaltatori come mezz'ali, abbiamo sopperito all'uno contro uno sulle fasce andando per vie interne"