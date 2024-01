Napoli-Fiorentina, niente supplementari: cosa succede in caso di pareggio al 90'

Ultime notizie Supercoppa italiana - Questa sera alle ore 20:00 si sfidano a Riad Napoli-Fiorentina, per la prima delle due semifinali di Final Four della competizione. Ma come funziona in caso di parità?

Questa sera andrà in scena il primo e severo ostacolo da superare nello sprint a quattro per la conquista del titolo, a cui ambiscono pure Inter e Lazio. In caso di parità si va direttamente ai calci di rigore: niente supplementari in caso di pareggio dopo i 90', si va subito a calciare i penalty.

Il Napoli sta facendo molto male in campionato e non parte con i favori del pronostico, anche a causa delle assenti pesanti di Osimhen e Anguissa.