Moviola Napoli-Inter, Cesari distrugge Rapuano: "Gestione cartellini bocciata! Prima ammonizione di Simeone non c'è, il secondo giallo lo segnala il quarto uomo"

Napoli calcio notizie. Graziano Cesari è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del post-partita di Napoli-Inter 0-1, finale di Supercoppa. Voto 4 all'arbitro Rapuano secondo l'ex arbitro che ha analizzato la sua conduzione di gara.

Moviola Napoli-Inter Supercoppa

Questa la moviola di Cesari per Napoli-Inter, con l'ex arbitro che si focalizza sull'occasione dell'espulsione di Simeone:

“Nel primo tempo ci sono state due ammonizioni, nel secondo tempo 5 nel giro di pochi minuti. Il primo giallo a Simeone non c’è, perché c’è un fallo normale e che va contestualizzato nella finale dove c’è agonismo. Sul pestone del secondo giallo, Rapuano non tira subito fuori il cartellino ma è consigliato dal quarto uomo Di Bello che gli suggerisce di ammonire. Rapuano all’inizio neanche si era accorto che fosse Simeone, da lì nasce la furia di Mazzarri. Non sono d’accordo sulla gestione dei cartellini, la prima ammonizione di Simeone non esiste.

Nel primo tempo Calhanoglu mette giù Zerbin dopo 4 minuti e l'arbitro non intertvieme, stesso discorso per un fallo del turno su Lobotka e l'arbitro lascia andare. Ma va bene perchè sei in una finale e devi capire anche lo stato d'animo, poi lo ammonisci sul terzo fallo che è quello meno evidente di tutti. C'è da interrogarsi sul metro, perchè nel primo tempo non ammonisci mai e nella ripresa ammonisci ad ogni fallo. E' un atteggiamento assurdo, la partita non era scorretta e con quell'espulsione poi cambia tutto e la gara si incattivisce. Voto 4 per Rapuano".